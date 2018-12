Vrouwen botsen op Groningerstraat

Publicatie: za 22 december 2018 14.30 uur

SURHUISTERVEEN - Op de Groningerstraat in Surhuisterveen ging het zaterdag rond 12.30 uur mis. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en raakten hierbij beschadigd. Bij het ongeval waren twee vrouwen betrokken, waarvan er één vanuit de Molenweg wilde oversteken naar de Warreboslaan. Zij zag daarbij een andere automobiliste, rijdende richting Opende, over het hoofd.

Na de botsing zijn beide vrouwen nagekeken door het ambulancepersoneel. De vrouw van de aangereden auto werd door de twee agentes voor behandeling naar de Dokterswacht gebracht, de andere vrouw mocht huiswaarts keren.

De auto's werden afgevoerd door de bergers Collewijn uit Nuis en Tolman uit Beetsterzwaag. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd het verkeer geregeld door de agenten, dit had enige vertraging tot gevolg.

