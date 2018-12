Flexibele Makelaar heeft beste site van Nederland

Publicatie: za 22 december 2018 14.25 uur

SURHUISTERVEEN - De website van De Flexibele Makelaar uit Surhuisterveen is bekroond tot beste makelaars-website van heel Nederland. Dat nieuws werd deze week bekend. De Flexibele Makelaar is bovendien de enige Friese makelaar in de top-25 van de ranglijst van websites. "Dit is prachtig", vertelt Wieger van der Velde van De Flexibele Makelaar. "We investeren veel in digitalisering en het is super om dat terug te zien in deze mooie beoordeling."

Het bedrijf MakelMail zocht voor het ‘Nationale MakelaarsOnderzoek’ uit wat de kwaliteit is van 3518 makelaarswebsites. Daarbij werd gekeken naar onder meer de techniek, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en populariteit. Subjectieve aspecten zoals het ontwerp van de site werden niet meegenomen in het onderzoek.

MakelMail kwam met een top-25 en daarin prijkt De Flexibele Makelaar bovenaan met een 8,2 als eindbeoordeling. Gemiddeld scoorden de makelaarswebsites een 5,7. De Flexibele Makelaar zit daar 2,5 punten boven. "We zijn vooruitstrevend en willen dat ook graag op het gebied van digitalisering zijn", vertelt Wieger van der Velde.

Dat betekent echter niet dat De Flexibele Makelaar zoveel mogelijk online doet. "We blijven een persoonlijk bedrijf en bieden full service. Dat is inclusief het persoonlijke contact zoals mensen dat van oudsher kennen. Het is de combinatie die bij ons belangrijk is: de vindbaarheid en het gemak van een goede website in samenhang met het persoonlijke contact."

Op de website www.flexibele-makelaar.nl is uiteraard het nieuwste aanbod van De Flexibele Makelaar te vinden. Daarnaast is de website van allerhande gemakken voorzien. Er is informatie over de verschillende werkwijzes van de makelaar te vinden, maar ook is de site voorzien van tal van ervaringsverhalen. Verder heeft De Flexibele Makelaar het ‘flexibele-match-systeem’. Daarbij ontvangen woningzoekenden wekelijks een overzicht van de woningen die bij hun wensen passen. Ook krijgen geïnteresseerden bij elke nieuw aangemelde passende woning persoonlijk bericht. Dat tezamen vormt een mooi geheel.

De beoordelaars van MakelMail hebben op tal van aspecten gelet. De Flexibele Makelaar behaalde bijvoorbeeld een 9,6 op het onderdeel ‘responsive’. Dat geeft aan hoe optimaal de site te zien is op bijvoorbeeld smartphones en dergelijke. De site past zich dus goed aan deze apparaten aan. Ook de gebruiksvriendelijkheid is een pluspunt. Hierop scoorde de website van De Flexibele Makelaar een 8,9.

De beoordeling van MakelMail maakt echter niet dat De Flexibele Makelaar klaar is met de site. "We blijven bouwen aan onze website", vertelt Wieger van der Velde. "Het kan altijd beter en mooier en die uitdaging grijpen we met beide handen aan. Dit is een prachtig uitgangspunt, natuurlijk samen met onze persoonlijke benadering." De Flexibele Makelaar kan namelijk ook 'gewoon' bezocht worden op de vestigingen in Surhuisterveen en Grootegast.