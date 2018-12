Kortsluiting in woning aan de Wjuk Ternaard

Publicatie: za 22 december 2018 09.01 uur

TERNAARD - Zaterdagmorgen kreeg de brandweer van Ternaard een melding van een woningbrand aan de Wjuk in Ternaard.

Ter plaatse bleek er korstsluiting in de elektrische installatie te zijn geweest in het achterste gedeelte van de woning wat voor enige rookontwikkeling zorgde. De brandweer hoefde verder niet in actie te komen.

FOTONIEUWS