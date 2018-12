Auto uitgebrand in Garyp

Publicatie: za 22 december 2018 03.16 uur

GARYP - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een zwarte VW Golf uitgebrand op een erf achter een woning aan de Easterein in Garyp. De brand werd ontdekt door voorbijgangers die om 2.52 uur de brandweer van Burgum alarmeerden. De bewoner van de woning was thuis maar had niets in de gaten. Hij werd gewekt door de politie.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust. De brand ging gepaard met enkele knallen.