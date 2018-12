Twee Opel Zafira's in 24 uur gestolen in Drachten

Publicatie: vr 21 december 2018 22.53 uur

DRACHTEN - Deze week zijn twee Opel Zafira's gestolen in Drachten. Rond 19.40 uur werd donderdag een grijze Opel Zafira gestolen vanaf de Middelwyk in Drachten. De eigenaresse zag iemand in haar auto wegrijden richting de Langewyk. Zij heeft nog geprobeerd de auto te stoppen maar zonder resultaat. De auto heeft als kenteken 79-JHK-8.

Tussen donderdag 21.00 uur en vrijdag 13.00 uur werd verder een grijze Opel Zafira met kenteken 28-GGX-9 gestolen vanaf de Burmanialaan te Drachten. Beide eigenaren deden aangifte bij de politie.