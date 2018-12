Winkelier is terugkomende inbreker zat

Publicatie: vr 21 december 2018 21.05 uur

DRACHTEN - Binnen een week tijd is er bij sportwinkel 100% Voetbal aan de J.G. van Blomstraat in Drachten twee keer ingebroken. En het meest opmerkelijke is dat beide inbraken werden gepleegd door dezelfde dader. In beide gevallen werd de dader gepakt. De eigenaar van de sportwinkel windt zich op over hoe zoiets kan gebeuren.

Nadat de 17-jarige inbreker aangehouden was door de politie na zijn eerste inbraak stond hij drie dagen later alweer buiten. Toen besloot de jongeman nogmaals in de fout te gaan. Het feit dat de dief al zo snel weer op vrije voeten was schoot bij de eigenaar van de winkel in het verkeerde keelgat. Deze straf staat niet in verhouding met het leed dat ermee aangericht wordt.

De eerste inbraak was in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 december. Rond half vier ging het alarm af en zag de eigenaar op de beveiligingscamera’s twee personen in zijn winkel die daar niet hoorden. Ze hadden een raam kapot gemaakt en konden op die manier de winkel binnen komen. Na 112 gebeld te hebben ging hij zelf ook direct naar zijn winkel. Door de camera’s was een goed signalement bekend en konden de daders later op het Noorderend in Drachten worden aangehouden door de politie. De heren hadden voor bijna €3500,- aan kleding gestolen.

Drie dagen later waren de beide inbrekers weer op vrije voet en één van hen sloeg meteen daarna weer toe bij de sportwinkel. In de nacht van woensdag op donderdag ging rond 1.00 weer het alarm af bij 100% Voetbal. De inbreker probeerde hetzelfde raam, dat inmiddels vervangen was, opnieuw kapot te krijgen om zo naar binnen te komen. Toen daar geen gat in te krijgen was besloot de inbreker het andere raam kapot te maken. Toen de politie ter plaatse kwam is meteen een burgernet actie gestart om de jongen te vinden. Op de camerabeelden was te zien dat het ging om dezelfde 17-jarige jongeman woonachtig in Drachten.

De politie trof de dief op de Oude Nering in Drachten waarna hij op de vlucht sloeg. Na een korte achtervolging kon hij op de Stationsweg in de boeien worden geslagen. Onderweg had hij de tas met gestolen goederen al weggegooid, maar deze is teruggevonden. In de tas zaten trainingspakken met een totale waarde van €400,-.

Tijd en geld

De eigenaar van de winkel is boos. Het kost hem tijd en geld om alles weer op orde te maken. Het laten vervangen van de kapotgeslagen ramen, het doen van aangifte, nogmaals naar het bureau voor het herkennen van de gestolen spullen, het bij elkaar zoeken van de camerabeelden als bewijsmateriaal. Ook kan hij de gestolen kleding niet meer verkopen, omdat deze door de diefstal onbruikbaar zijn geworden. “Ik ben uren bezig alles weer op te lossen en door deze kromme rechtstaat staat zo iemand na drie dagen alweer buiten”, aldus de eigenaar. Ook de investering voor preventieve maatregelen tegen een eventuele nieuw inbraak kosten geld.

Impact

De dubbele inbraak heeft een behoorlijke impact gehad. Niet alleen op de eigenaar zelf, maar ook op de mensen om hem en de winkel heen. Zijn vrouw, die ook in de winkel staat, is door de beide inbraken bang geworden. En ook bij de omwonenden zit de schrik er goed in. Er is vanuit de winkel regelmatig contact met de buren, ook om te kijken wat zij kunnen doen als er in de toekomst zich weer zo’n situatie voordoet. Dat de bewoners betrokken zijn was wel te zien in het feit dat ze hielpen met de winkel weer op te ruimen na beide inbraken.

Rol van de politie

Ondanks het feit dat de eigenaar van de sportwinkel niet te spreken is over de rechtstaat is hij erg blij met de agenten op straat. “Het contact met de agenten is heel goed. Alle agenten waar ik te maken mee heb gehad zijn zeer welwillend. Dat mag ook wel eens gezegd worden.” Hij vindt het daarom ook erg jammer dat er steeds minder geld wordt besteed aan agenten op straat. “Wat mij betreft een hele slechte bezuinigingsmaatregel, want hoe meer politie er op straat is hoe sneller dit soort mensen gepakt en gestraft kan worden”.

Op dit moment zit de 17-jarige jongeman die tot tweemaal toe heeft ingebroken bij de sportwinkel nog vast. Hoe lang hij deze keer vast blijft zitten is nog de vraag.