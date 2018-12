Hayo Apotheker wn burgemeester Noardeast-FryslÃ¢n

Hayo Apotheker wn burgemeester Noardeast-Fryslân

Publicatie: vr 21 december 2018 17.36 uur

DOKKUM - Hayo Apotheker is vanaf 1 januari waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Na overleg met een delegatie uit de nieuwe gemeenteraad is de heer Apotheker vrijdag benoemd door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. De waarnemer blijft tot er in de tweede helft van het jaar een Kroonbenoemde burgemeester komt.

De gemeente ontstaat door het samengaan van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. De 68-jarige Apotheker (D66) uit Grou was in een vergelijkbare situatie tot november waarnemend burgemeester van de gemeente Waadhoeke. Eerder was hij burgemeester van Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk, Steenwijkerland, Sneek en Súdwest-Fryslân. Al vaker begeleidde de oud-landbouwminister als burgemeester de start van een fusiegemeente.

Volgens de heer Brok is die ervaring van doorslaggevend belang. Hij wilde graag een ervaren bestuurder aan het roer die geen ambities koestert om definitief te blijven. Met bijna 37 dienstjaren is de heer Apotheker de meest ervaren burgemeester van Nederland.

Met de nieuwe gemeenteraad gaat de commissaris begin volgend jaar op zoek naar een Kroonbenoemde burgemeester.