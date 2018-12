'Blikvangers gaan onder aan eigen succes'

Publicatie: vr 21 december 2018 16.00 uur

GYTSJERK - Raadslid Michiel Klont van GroenLinks uitte donderdagavond tijdens de raadsvergadering zijn zorgen over de blikvangers in de gemeente. De blikvangers zijn objecten die langs de kant van het fietspad staan om op ludieke wijze afval te verzamelen. Mensen kunnen hun afval erin gooien.

Klont merkte onlangs op dat de blikvangers bij Gytsjerk overvol zitten. "Ze dreigen letterlijk en figuurlijk onder te gaan aan hun eigen succes. De halve inhoud wordt verspreid over de naaste omgeving." Klont wil weten hoe vaak de blikvangers geleegd worden.

Blikjes-wethouder Bouwman gaf als antwoord dat hij niet kon aangeven hoe vaak de blikvangers geleegd worden. "De gemeente is in eerste instantie er verantwoordelijk voor." De gemeente doet het niet alleen en werkt onder andere samen met dorpsbelangen via een jaarlijkse bijdrage. "Zo hebben we in de afgelopen weken zeven nieuwe blikvangers geplaatst." In zo'n situatie moet dorpsbelangen ervoor zorgen dat de blikvangers geleegd worden. De mondelinge afspraken zullen binnenkort op papier worden gezet.