Verplichte behandeling voor verwarde Jirnsumer

Publicatie: vr 21 december 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige Jirnsumer die op 18 juli met een gestolen auto zijn buurman van de fiets reed, moet zich een jaar lang verplicht laten behandelen in een psychiatrische inrichting. De rechtbank in Leeuwarden bepaalde dat de man behandeld moet worden voor verschillende stoornissen, waaronder een waanstoornis. De Jirnsumer dacht dat zijn buurman zich met allerlei duistere zaken bezighield. Hij handelde vanuit een paranoïde waan, concludeerde de rechtbank.

Omdat hij psychisch in de war was en ook nog onder invloed van speed, was hij volgens een psycholoog en een psychiater ontoerekeningsvatbaar. Dat gold niet voor de diefstal ven de auto en een fiets. Dat kon hem in verminderde mate worden toegerekend. Voor die twee diefstallen kreeg hij twee maanden cel. Die straf heeft de Jirnsumer al tijdens het voorarrest uitgezeten.

Het voorval gebeurde op 18 juli in de Douwmastrjitte in Jirnsum. De buurman had zijn kinderen van school gehaald en fietste naar huis. Een getuige zag dat de verdachte de buurman passeerde in de gestolen auto en plotseling een stuurbeweging naar links maakte. De buurman kwam ten val, de kinderen bleven ongedeerd. De rechtbank oordeelde dat de Jirnsumer zich schuldig had gemaakt aan poging tot zware mishandeling.

Omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, en het feit hem dus niet kon worden aangerekend, kon hij daarvoor niet veroordeeld worden en moet er volgens de wet een ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) volgen. Omdat de man vanwege de psychische problematiek een gevaar is voor andere personen, besloot de rechtbank tot een verplichte plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. De Jirnsumer verbleef al in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Den Haag. Volgens de deskundigen gaat het redelijk met hem als hij zijn medicijnen maar trouw blijft slikken.