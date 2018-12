Raad bespreekt bedrijventerrein in Oentsjerk

Publicatie: vr 21 december 2018 14.40 uur

OENTSJERK - Er moet duidelijkheid komen over de komst van een nieuw bedrijventerrein aan de Sanjesreed in Oentsjerk. Het plan is zo'n tien jaar geleden bedacht maar sinds 2018 wordt er weer actief aan gewerkt. In het dorp staan mensen inmiddels ook tegen over elkaar omdat ze het niet eens zijn over de locatie.

Veel bewoners van de Sanjesreed en Rengersweg zouden tegen de komst van het bedrijventerrein zijn. Zo laat inspreker Dolph Kessler weten. Hij woont aan de Sanjesreed en gunt de ondernemers een plek om te bouwen maar niet op deze plek. Het unieke open (coulissen)landschap mag in zijn ogen niet worden aangetast.

Voorzitter Tjalling Posthuma Linthorst van Zakenclub Trynwâlden gaf als inspreker een korte geschiedenisles hoe het plan tot stand kwam. In 2010 werd de zakenclub gevraagd om mee te denken en samen met de gemeente werd in 2010 het plan gemaakt. "Door de recessie en hoge eisen zijn best veel ondernemers afgehaakt." Het plan belandde in de koelkast maar werd dit jaar opnieuw opgepakt. Er is in februari een presentatie gegeven bij dorpsbelang en men was positief. Tot oktober reageerde geen enkel dorpsbelang en na een wisseling van enkele bestuursleden draaide - volgens Postuma Linthorst - de mening 180 graden. "Er hangen nu spandoeken in het weiland dat er geen bedrijventerrein mag komen." "We hebben nu 10 ondernemers die enthousiast zijn en de kans is groot dat ze vertrekken als het plan wordt uitgesteld."

Tijdens de raadsvergadering van donderdag werd duidelijk dat de VVD en CDA vooral kijken naar het belang van de ondernemers. Raadslid Nynke Koopmans-van der Veen (VVD) zei dat een dorp haar ondernemers moet koesteren. Haar oproep aan het college is kortgezegd: "Ga er snel en voortvarend mee aan de slag." Gert van der Meijden (CDA) sluit aan: "Dit bedrijventerrein is voor de leefbaarheid in de Trynwâlden heel belangrijk."

Raadslid Saskia van der Werf-Bieleveld (PvdA) benoemt de breuk in de 'mienskip' waarbij mensen tegen over elkaar kwamen te staan. "Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van dit plan." Ze besluit: "Ga om tafel want de angel moet hieruit."

Het laatste woord was voor wethouder Gelbrig Hoekstra. Zij liet weten dat er wel een goed gesprek is geweest met dorpsbelangen. In een volgende raadsvergadering zal opnieuw worden gesproken over het nieuwe bedrijventerrein.