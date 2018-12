Rechtbank wil nader onderzoek in kinderpornozaak

Publicatie: vr 21 december 2018 14.05 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft vrijdag nog geen uitspraak gedaan in de strafzaak van een 46-jarige Surhuizumer die wordt verdacht van het bezit en verspreiden van een grote hoeveelheid kinderporno. De rechtbank wil dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het pornomateriaal dat op twee laptops en een harde schijf werd aangetroffen.

Onderzoek afgerond

De rechtbank wil een nadere omschrijving van de kinderporno die is aangetroffen op één van de twee laptops en een externe harde schijf. Verder wil de rechtbank antwoord op de vraag wanneer precies bepaalde bestanden van de laptops en de harde schijf zijn verwijderd. Als dat onderzoek is afgerond, wil de rechtbank dat het Openbaar Ministerie (OM) zo spoedig een nieuwe zitting plant.

7000 foto’s en films

De Surhuizumer hoorde vorige week anderhalf jaar cel tegen zich eisen, plus een half jaar voorwaardelijk. Medio vorig jaar trof de politie in de woning van de man op twee laptops en de harde schijf ruim 7000 foto’s en films aan met kinderporno. In 2015 was de Surhuizumer ook al veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij liep nog in een proeftijd. De man ontkende de beschuldigingen aan zijn adres. Volgens hem waren zijn broers op zijn laptops bezig geweest.