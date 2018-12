Zuivelfabriek Oudega wordt gesloopt voor nieuwbouw

Publicatie: vr 21 december 2018 13.55 uur

OUDEGA - De voormalige zuivelfabriek in Oudega zal over ongeveer een jaar worden gesloopt voor nieuwbouw. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Smallingerland besloten.

De werkgroep 'Doarpsplein oan it Wetter' uit het dorp en de gemeente hebben samen de voor- en nadelen van de opties 'sloop met woningbouw' en 'renovatie' op een rijtje gezet en afgewogen. De uitkomst hiervan was een voorkeur voor sloop met nieuwbouw. Wat voor soort nieuwbouw, wordt duidelijk bij het opstellen van het masterplan.

Argumenten voor sloop

De voorkeur voor sloop met nieuwbouw is gebaseerd op een aantal argumenten. De zuivelfabriek is wel erfgoed, maar het is geen rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument. Vanwege de slechte staat van het pand wordt weinig waarde meer gehecht aan behoud van de oude fabriek. Het dorp hoopt dat er met de sloop van de zuivelfabriek kansen ontstaan voor nieuwbouw dichter bij de haven.

Vleermuizen vertragen sloop

Voordat de gemeente de fabriek daadwerkelijk kan slopen, moet er eerst een onderzoek komen naar de vleermuizen die in de fabriek verblijven. Vleermuizen zijn beschermde dieren en aan het onderzoek zijn daarom strenge richtlijnen verbonden. Daarom kan dit onderzoek pas in oktober 2019 worden afgerond. Ook zal er archeologisch onderzoek worden gedaan.

Nieuwbouw in masterplan

De gemeente en de werkgroep gaan samen een 'masterplan' maken voor het opknappen van het hele havengebied. Daarin wordt ook onderzocht of er nieuwbouw dichter bij de haven kan komen. De parkeerplekken komen dan achter de bebouwing, uit het zicht van de haven.

Mochten de onderzoeken overigens negatieve uitkomsten hebben voor het plan voor sloop en nieuwbouw, dan komen mogelijk andere scenario's in beeld, waaronder nieuwbouw op de huidige plaats van de fabriek.