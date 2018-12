T-diel 'oerfallen' door onderzoek naar aquaduct

Publicatie: vr 21 december 2018 12.34 uur

JISTRUM - Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân starten een onderzoek naar een aquaduct die de twee bruggen van Skûlenboarch en Kootstertille moet vervangen. Wethouder Dijk van Tytsjerksteradiel liet donderdagavond in de raadsvergadering weten dat het college 'oerfallen wie' door het nieuws. Buurgemeente Achtkarspelen was ook verrast maar iets meer aangenaam omdat er bij Kootstertille niet veel veranderd (als het aquaduct daar komt).

ChristenUnie en CDA stelden vragen over het onderzoek omdat er onder inwoners van Jistrum en Eastermar onrust is ontstaan over het mogelijk verdwijnen van de brug in Skûlenboarch. Bewoners en ondernemers moeten een paar kilometer omrijden mocht hun brug verdwijnen.

Wethouder Dijk liet weten dat het onderzoek is opgestart om te kijken of op deze wijze het Prinses Margrietkanaal een robuustere status kan krijgen. De gemeente heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven omtrent de voortgang van het onderzoek. "Us ynset is dat alle omweinjenden en bedriuwen meinommen wurde yn it proses. En dat wy net a priori koerse op in akwadukt."