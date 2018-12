Verdachte: â€˜Een vrouw wordt altijd geloofdâ€™

Verdachte: ‘Een vrouw wordt altijd geloofd’

Publicatie: vr 21 december 2018 11.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Drachtster die in maart 2017 en augustus van dit jaar tot twee keer ramen insloeg bij de woning van zijn toenmalige vriendin, is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. De Drachtster had een soort haat-liefde verhouding met zijn vriendin. Op 7 maart vorig jaar was het mis. Volgens de vriendin wilde de Drachtster langskomen, maar wilde zij dat niet. Zij had net de relatie uitgemaakt.

‘Ze liegt alles bij elkaar’

Toen de man toch aan de deur kwam, en haar dreigende sms’jes stuurde, had ze zich in de badkamer opgesloten en 112 gebeld. De Drachtster had een raam naast de deur ingetrapt. Volgens hem klopte dat niet, hij noemde zijn (ex-) vriendin ‘een borderliner’. ‘Ze liegt alles bij elkaar’, zei de man. Bij de politie had hij een bekennende verklaring afgelegd. Bovendien had de politie gezien dat hij bloed aan zijn been had.

Met hamer voor de deur

De zaak werd aanvankelijk geseponeerd, mits de Drachtster zich twee jaar lang rustig zou houden. Dat was niet gelukt, op 14 augustus ging hij opnieuw in de fout. Deze keer stond hij midden in de nacht met een hamer in de hand bij zijn vriendin voor de deur. Met de hamer had hij een ruit ingeslagen. De Drachtster ontkende weer, volgens hem wilde zijn vriendin hem met een hamer te lijf gaan. Hij zou haar naar de grond hebben gewerkt en de hamer afgepakt hebben.

‘Vrouw wordt altijd geloofd’

Ook nu sprak het bewijs in zijn nadeel: de politie had geconstateerd dat de ruit van buiten naar binnen was ingeslagen. Toen de politie hem aanhield had de Drachtster een hamer onder de voorstoel van zijn auto verstopt. Hoewel het bewijs niet echt overweldigend was, geloofde officier van justitie Tjerk Buma de ex-vriendin. Hij eiste een werkstraf van 100 uur waarvan de helft voorwaardelijk. Raadsman Paul Logemann vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken. De rechter geloofde het slachtoffer. Bovenop de 30 uur werkstraf kreeg de Drachtster 50 uur voorwaardelijke taakstraf. Daar was hij het duidelijk niet mee eens. ‘Een vrouw wordt in Nederland altijd geloofd’, zei hij nors.