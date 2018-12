Inwoners Smallingerland gratis naar Museum Dr8888

Publicatie: vr 21 december 2018 10.35 uur

DRACHTEN - Alle inwoners van de gemeente Smallingerland mogen volgend jaar gratis naar Museum Dr8888. Vanwege het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 krijgen de bewoners een vrijkaartje van het museum, in samenwerking met de gemeente Smallingerland.



Museum Dr8888 ontving in 2018 ruim 24.000 bezoekers. Ook het buitenprogramma van het museum trok enkele duizenden bezoekers.

De gemeente subsidieert de actie met 15.000 euro. De toegang is gratis als mensen hun legitimatiebewijs meenemen en daarmee aantonen dat ze in Smallingerland wonen.

"Juist nu, in een tijd van bezuinigingen voor het museum leek het ons goed om met dit soort acties te tonen hoe belangrijk het museum is als schatbewaarder van het DNA van Smallingerland", aldus directeur Paulo Martina.