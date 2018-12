Bromfietser wijkt uit, voetgangster gewond

Publicatie: vr 21 december 2018 10.04 uur

SURHUISTERVEEN - Een snorfietser is donderdagavond lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Kolk in Surhuisterveen. Het ongeval gebeurde even voor 23.00 uur toen de jongeman een auto tegemoet kwam. Deze reed richting de Dellen. De bromfietser verklaarde dat de auto plotseling een zijstraat van De Kolk wilde inslaan, waarop hij uitweek. Hij knalde hierdoor vol op een prullenbak en vloog vervolgens van zijn voertuig en raakte lichtgewond aan zijn been.

Voetgangster gewond

Een vrouw die in de buurt van de prullenbak stond, werd geraakt door de brommer die na de botsing was doorgeschoten. Zij werd gecontroleerd in de ter plaatse gekomen ambulance. Ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

WOK-melding

Bij de bestuurder van de brommer werd een alcoholtest afgenomen. Hij had niet gedronken. Wel kreeg de jongeman een WOK melding op zijn brommer, omdat deze volgens de politie niet aan de technische eisen voldeed.

FOTONIEUWS