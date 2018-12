Kollumer (30) steelt lokfiets: 6 weken cel

Publicatie: do 20 december 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Kollumer die op16 augustus een lokfiets stal bij het NS-station in De Westereen moet voor die diefstal zes weken naar de gevangenis. Politierechter Bert Dölle veroordeelde de man donderdag tot twee weken cel. De Kollumer liep ook nog in een proeftijd: hij was onlangs veroordeeld voor een reeks bedrijfsinbraken. Officier van justitie Tjerk Buma vond dat de Kollumer in elk geval drie van de twaalf maanden uit moest zitten.

GPS-tracker in lokfiets

Dat ging de rechter iets te ver: Dölle bepaalde dat de man een maand van die straf voor de kiezen krijgt. De politie had de lokfiets geplaatst omdat er veel fietsen bij het NS-station in De Westereen worden gestolen. De fiets stond volgens de politie op slot, volgens de Kollumer was dat niet het geval. Maar dat maakte voor het strafbaar zijn van wat hij had gedaan niet uit. In de fiets zat een GPS-tracker, op het moment dat de Kollumer was opgestapt kon de politie hem volgen. Hij werd op heterdaad betrapt.

Amfetamine in urine

Bij de vorige veroordeling kreeg de man ook een drugsverbod opgelegd. Volgens de reclassering heeft hij zich daar niet aan gehouden. Tot twee keer toe werd in de urine van de Kollumer sporen van amfetamine aangetroffen. Hij had zelf gezegd dat een kennis drugs in zijn koffie zou hebben gedaan. Ook zou hij niet hebben meegewerkt aan een behandeling bij de GGZ. Het advies van de reclassering was om de voorwaardelijke straf om te zetten.

‘Ik hoop dat u de boel oppakt’

Twaalf maanden zitten zou betekenen dat de Kollumer zijn baan en zijn woning kwijt zou raken. Maar de rechter waarschuwde hem wel: als hij de boel weer laat versloeren moet de Kollumer alsnog naar de gevangenis. ‘Ik hoop dat u de boel oppakt. U zult zich moeten realiseren dat u zich aan afspraken moet houden. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, dan heeft dat consequenties’.