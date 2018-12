Drachtster moet zijn bijthonden muilkorven

Publicatie: do 20 december 2018 16.32 uur

DRACHTEN - Een hondenbezitter uit Drachten moet zijn twee honden muilkorven en aanlijnen. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland besloten na vier bijtincidenten in het afgelopen jaar.

De bijtincidenten met de American Bully's vonden plaats tussen maart en augustus van 2018. Bij de eerste registratie van de politie werd op 28 maart 2018 een andere hond gebeten door de American Bully. De hondeneigenaar liet de politie destijds weten dat hij het er niet mee eens was dat hij zijn hond moest aanlijnen.

Op 21 april werden voetballende kinderen door de honden verjaagd uit de voetbalkooi aan de Noorderdwarsvaart. "U heeft de honden meegenomen en de kinderen verteld de honden los te laten wanneer zij niet zouden vertrekken. U heeft de honden ook daadwerkelijk losgelaten" zo valt te lezen in een registratie van dit incident.

Ook in augustus volgden twee bijtincidenten met andere honden.

De hondeneigenaar heeft de gemeente eerder laten weten dat er met de politiegegevens zou zijn gerommeld. De gemeente heeft hieraan geen boodschap. De honden moeten het komende jaar een muilkorf dragen en aangelijnd zijn, ook in de losloopgebieden. Over een jaar zal bekeken worden of de maatregels moeten worden verlengd.