Inbreker steelt tas met kleding uit voetbalzaak

Publicatie: do 20 december 2018 13.05 uur

DRACHTEN - In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een inbraak plaats gevonden bij 100% Voetbal aan de J. C. Blomstraat in Drachten. De 17-jarige inbreker gooide het ruit van de voordeur met een kei kapot en ging naar binnen. Tijdens de inbraak vulde hij een tas met kleding en ging er vandoor.

Doordat het alarm afging, was de eigenaar snel ter plaatse. De eigenaar heeft samen met de politie de camerabeelden bekeken en er werd direct een Burgernet-actie gestart. De politie trof de inbreker even later aan op de Oude Nering. Na het zien van de politie, sloeg hij op de vlucht. Tijdens zijn vluchtpoging gooide hij de sporttas weg. Na een korte achtervolging kon de politie de Drachtster aanhouden op de Stationsweg. Hij werd overgebracht naar het bureau en ingesloten voor verhoor.