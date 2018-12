'Schotels verdwijnen uit Burum'

Publicatie: wo 19 december 2018 23.51 uur

BURUM - Het afluisterpark van de inlichtingendiensten in Burum verhuist naar het buitenland. Dit bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. De tientallen schotels waarmee satellietcommunicatie wordt onderschept zouden de geplande introductie van een 5G-netwerk voor consumenten in de weg staan. De Nederlandse inlichtingendiensten onderscheppen nu internetverkeer en telefoongesprekken op die frequentie.

Nederland wil het 5G-netwerk zo snel als mogelijk introduceren omdat het belangrijk is voor het aansturen van apparaten, zelfrijdende auto's en robots. Het netwerk zou in 2020 in werking moeten zijn. Om het nieuwe netwerk 'ruimte' te geven, zou het afluisterpark moeten verdwijnen naar het buitenland. Welke plek dat wordt, is nog niet bekend.