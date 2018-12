Proef: twee jaar lang snelvaren op Burgumermar

19 december 2018

BURGUM - In 2019 en 2020 komt er definitief een proef met snelvaren op de Burgumermar. Het seizoen wordt op 15 juni geopend en eindigt op 15 september. De gashendel mag vol opengedraaid worden tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

De proef was al aangekondigd maar Provinciale Staten Fryslân moest er nog wel mee akkoord gaan. Vandaag is dit besluit voor een tweejarige pilot genomen in Leeuwarden. De VVD in Tytsjerksteradiel maakte zich de afgelopen jaren vooral hard voor het snelvaren. De eerste serieuze stap werd in januari 2017 genomen toen een grote groep voorstanders bij elkaar kwam om het idee bespreekbaar te maken.