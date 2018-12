Duo verstopt zich in tuin na achtervolging

Publicatie: wo 19 december 2018 14.13 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdagnacht twee mannen aangehouden na een achtervolging door Drachten. Deze vond plaats omstreeks 4.20 uur.

Het duo reed in een VW Polo en het viel de politie op dat ze nogal slingerend over de weg reden. Op het Ureterpvallaat kreeg de auto een stopteken. De bestuurder besloot daarop om het gaspedaal in te drukken en de achtervolging begon. Er werd met met hoge snelheid door wijk De Wiken gereden. De VW Polo reed vervolgens de Noordkade op en parkeerde snel op De Singel waarbij de twee inzittenden snel de auto verlieten.

Na een korte zoekactie troffen de agenten een 21-jarige man uit Almelo en een 27-jarige man uit Zwolle aan. Ze zaten verstopt in een tuin. Beiden zijn aangehouden en ingesloten in cellencomplex Leeuwarden. De auto werd in beslag genomen en afgevoerd.

De 21-jarige wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van drugs, en gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 wegenverkeerswet). De 27-jarige had al een drugsverbod naar aanleiding van eerdere veroordelingen.