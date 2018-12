T-diel en Achtkarspelen onder financieel toezicht

Publicatie: di 18 december 2018 20.53 uur

BURGUM - De provincie Fryslân zal in 2019 extra letten op de financiën van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In 2019 staat verder één gemeente onder preventief financieel toezicht van de provincie. Dit is de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân die door de herindeling haar begroting niet tijdig aan de provincie kon aanbieden. De andere Friese gemeenten blijven onder repressief toezicht, dit is de normale toezichtsvorm.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een begroting welke niet meerjarig sluitend is en bovendien moet er flink bezuinigd worden. De twee gemeenten hebben, mede door tekorten in het sociaal domein, geen sluitende begroting 2019. Ze komen volgend jaar wel gewoon onder repressief toezicht te staan. Er worden vanwege de financiele situatie wel extra gesprekken gevoerd en de provincie kijkt mee bij de totstandkoming van de Kadernota 2020 en de Begroting 2020.