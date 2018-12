Vrachtwagen rijdt zich vast in berm in Kollum

Publicatie: di 18 december 2018 18.49 uur

KOLLUM - In de Julianastraat in Kollum heeft dinsdagmiddag rond drie uur een vrachtwagen zich vast gereden in de modder.

De chauffeur had net een afvalcontainer opgehaald aan het begin van de straat. De vrachtwagen kwam een eindje verderop vast te zitten in de modder. Een tractor heeft eerst geprobeerd de vrachtwagen los te trekken, maar dit lukte niet. De vrachtwagen raakte ondertussen steeds dieper in de modder vast.

De bestuurder van de tractor heeft assistentie ingeschakeld van een loonbedrijf die met een kraan heeft geholpen de vrachtwagen los te trekken.

Na een goede inspectie bleek de vrachtwagen op de grond te hangen en werd Broekhuizen uit Donkerbroek ingeschakeld. Zij hebben met een zwaar bergingsvoertuig de vrachtwagen weer op de weg gezet. De klus was geklaard om 17:30 uur.

