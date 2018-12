Wat is er aan de hand met Yankee Doodle Drachten?

Publicatie: di 18 december 2018 17.03 uur

DRACHTEN - Families die een bezoek willen brengen aan Yankee Doodle in Drachten, kwamen de afgelopen weken van de koude kermis thuis. De deuren aan de Doctor Martin Luther Kingsingel zijn gesloten. Achter het glas van de oranje deuren hangt alleen een briefje waar men het mee moet doen: "Wij zijn gesloten wegens verbouwing"

Volgens medewerkers van de omliggende winkels werd er daadwerkelijk verbouwd maar dat hield op een zeker moment op. Het zou inmiddels al wekenlang 'stil' zijn. De website van het Drachtster restaurant is bovendien 'under construction' en de Facebook-pagina is helemaal verdwenen. De openingstijden komen wel tevoorschijn als je op Google zoekt naar 'Yankee Doodle Drachten'.

Navraag bij de vestiging in Assen levert ook weinig op. "Wij weten eigenlijk niet veel." De twee vestigingen hebben verschillende eigenaren. Yankee Doodle in Assen is wel geopend maar heeft niets te maken met de situatie in Drachten. Voor zover bekend zou de verbouwing 'wat tegen zijn gevallen' en werd het daarna stil. Het restaurant gaat waarschijnlijk niet meer open.

De uitbaters van het Drachtster restaurant waren niet bereikbaar voor een reactie.