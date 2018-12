Vrouw vrijgesproken van stelen Franse bulldog

Publicatie: di 18 december 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoonster van Soesterberg is dinsdag door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van de diefstal van een hond. De vrouw stond terecht omdat ze begin april vanuit een woning in Wirdum een Franse bulldog zou hebben gestolen. De rechter kwam tot een vrijspraak, er was teveel twijfel over de vraag wie de feitelijke eigenaar was van de hond en de twee belangrijkste verklaringen stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Klad in de vriendschap

De verdachte en de vrouw die de hond in huis had waren ooit vriendinnen. Ze hadden zelfs plannen gemaakt om honden te fokken en een kennel te beginnen. Nadat de klad in de vriendschap kwam, was het ook gedaan met de plannen. De Soesterbergse had al een paar honden uit Wirdum gehaald, toen ze begin april ook langskwam voor de bulldog. Die zou ze volgens haar zeggen van de eigenares zonder tegenstribbelen mee hebben gekregen.

Schuttingdeur vernield

Eigenlijk was de andere vrouw volgens de verdachte mede-eigenares. Die had verklaard dat de hond met geweld was meegenomen door drie personen, waaronder de Soesterbergse. Het drietal zou de woning zijn binnengedrongen en de hond zonder toestemming hebben meegenomen. Om binnen te komen zou de schuttingdeur zijn vernield. Van dat laatste zag de rechter in het dossier geen enkel bewijs. De politie had geen onderzoek gedaan naar schade aan de schutting.

Mondelinge afspraak

Bovendien bleef onduidelijk van wie de hond was. De verdachte erkende dat de hond op naam van de andere vrouw stond, maar dat het dier in feite op basis van een mondelinge afspraak het gezamenlijk eigendom was van haar en de andere vrouw. Het riep al met al teveel twijfels op vond de rechter. Hij kwam tot een vrijspraak. Daardoor kon de schadeclaim van de Wirdumse, een bedrag van ruim 2300 euro, niet worden toegewezen. De officier van justitie achtte de diefstal wel bewezen, hij eiste vijf maanden cel.