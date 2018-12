Geladen pistool in de kofferbak: drie maanden cel

Publicatie: di 18 december 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Drachtster is dinsdag wegens verboden wapenbezit door politierechter Willem Sikkema veroordeeld tot drie maanden cel. Hoewel de verdachte bij hoog en laag bleef ontkennen, achtte de rechter bewezen dat de man op 9 juli wist dat er in de kofferbak van zijn auto een doorgeladen pistool met 11 patronen lag. De politie was afgekomen op de telefonische melding van een getuige. Die had gezien dat twee mannen vanuit een kroeg naar de auto van de verdachte waren gelopen en in de kofferbak keken.

Zwijgrecht

De getuige had gezien dat het wapen in de kofferbak lag. Hij gaf de politie een signalement van een van de mannen. De Drachtster voldeed aan dat signalement, hij werd uit het café gehaald. Volgens de getuige had hij tegen de andere man gezegd dat hij een doorgeladen wapen in de kofferbak had liggen. Bij de politie beriep de Drachtster zich op zijn zwijgrecht, hij had alleen gezegd dat het wapen niet van hem was. Bij de rechter was hij iets spraakzamer, maar hij bleef ontkennen dat het wapen van hem was.

‘Een roekeloze periode’

Hij zei dat hij zijn auto geregeld uitleende, namen kon hij niet noemen. Op de bewuste dag zou hij de sleutels aan iemand anders hebben gegeven. Het was allemaal gebeurd in wat de Drachtster ‘een roekeloze periode’ in zijn leven noemde. Hij begaf zich in die tijd in bepaalde kringen waar hij zich inmiddels van gedistantieerd heeft. Hij is verhuisd en heeft een baan gevonden. ‘Ik wil het verleden achter mij laten’, zei de verdachte.

Andere richtlijnen

‘Zo zijn we niet getrouwd’, reageerde officier van justitie H.J. Veen. De officier noemde het bezit van een geladen pistool in het openbaar ‘absoluut ontoelaatbaar’. ‘Daar staan gevangenisstraffen op vanaf drie maanden’, aldus Veen. Hij eiste vier maanden. Omdat de rechtbank iets andere richtlijnen hanteert als het Openbaar Ministerie maakte de rechter er drie maanden van. ‘Ik zie geen aanleiding om van de uitgangspunten af te wijken’, merkte rechter Sikkema op.