Noardeast-FryslÃ¢n krijgt regenboog-coalitie

Noardeast-Fryslân krijgt regenboog-coalitie

Publicatie: ma 17 december 2018 22.49 uur

DOKKUM - De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân gaat van start met een regenboog-coalitie. Dit is een college gevormd door een breed aantal partijen en dat zijn: CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. De drie andere partijen (PvdA, ELP en GB) komen terecht in de oppositie. Het college is heeft een meerderheid van 23 van de 29 beschikbare zetels. Na overleg met de acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling maandag gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst van alle fractievertegenwoordigers.

De brede samenstelling van het college wordt ingegeven door de start van een nieuwe gemeente. Die levert extra inzet van het bestuur op. De opgave is om van drie gemeenten te gaan werken als één gemeente. Een stabiel college is daarbij een vereiste. Dit betekent niet dat er ook vijf fulltime wethouders moeten komen.

Uit de gesprekken met alle partijen kwam naar voren dat zij contact met de bevolking en vertegenwoordigende organisaties van groot belang achten. Daarom zal met een raadsagenda worden gewerkt. Hierin staan onderwerpen die door de gehele raad worden gedragen en waarover eerst in gesprek wordt gegaan met de samenleving zoals bijvoorbeeld het Dorpen- en Wijkenfonds. Afgesproken is dat het college het uiteindelijke raadsbesluit over dat onderwerp zal overnemen.

Naast de raadsagenda komt er een coalitieagenda, waarin de coalitiepartijen over andere onderwerpen hun beleidsvoornemens vastleggen. Deze agenda zal onderwerp van de bespreking zijn in de nu startende formatiefase. De vijf coalitiepartijen hebben Theo Joosten aangewezen als formateur.

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op 21 november 2018 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bepaald hoe de raad van die gemeente zal worden samengesteld. Er wordt naar gestreefd om het college van Noardeast-Fryslân in de raadsvergadering op 2 januari 2019 te benoemen.