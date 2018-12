Brandweer met flex het dak op om brand te blussen

Publicatie: ma 17 december 2018 19.46 uur

DE WESTEREEN - De brandweer van De Westereen moest maandag aan het begin van de avond uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Finkstrjitte in De Westereen. Omdat de vlammen uit het rookkanaal sloegen, werd ook de hoogwerker van Dokkum opgeroepen.

In de woning werd de brand geblust maar het rookkanaal was vervolgens aan de beurt. Om er goed bij te kunnen, moest met een flex de kap van de schoorsteen gehaald worden. Er kon vervolgens vanaf boven worden geblust en de schoorsteen is vervolgens geveegd.