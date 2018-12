OM eist cel+werkstraf voor fraude met importauto's

Publicatie: ma 17 december 2018 18.53 uur

DROGEHAM - ASSEN (ADP) - Voor belastingfraude met importauto's is tegen een 47-jarige man uit Drogeham een werkstraf van 240 uur geëist. Bovendien eist het Openbaar Ministerie een celstraf van 282 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk (deze 102 dagen had de man al in voorarrest gezeten).

De officier van justitie verdenkt de Drogehamster er onder meer van dat hij van 2012 tot eind 2014 geen omzetbelasting afdroeg van importauto's, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. Volgens het Openbaar Ministerie vervalste de man leasecontracten, waardoor leasemaatschappijen leningen verstrekten.

Katvanger

De maatschappijen kregen voorgespiegeld dat via de garage van zijn broer, auto's aan bedrijven moesten worden geleverd. Zo'n bedrijf zou dan een aanbetaling aan de garage hebben gedaan. Dat bedrijf bleek in werkelijkheid een katvanger. Dat is iemand die tegen betaling meewerkt aan criminele activiteiten. De leasemaatschappij keerde de resterende koopsom uit en de auto kwam voor de lease in eigendom van dat leasemaatschappij.

Rommeltje

De man zei op zitting dat hij al tien jaar lang de Belastingdienst achter zich aan had. In 2007 begon hij met zijn broer met het verhuren van auto’s. Hij zei: "We hadden drie auto's in de verhuur en uiteindelijk 300!" Tijdens het onderzoek bleek de administratie een rommeltje, zei de officier. Die schat in dat de Belastingdienst voor 125.000 euro is benadeeld.

Boerderijtje in Drogeham

Om een hypotheek rond te krijgen voor een boerderij in Drogeham zou de man onder meer loonstroken hebben vervalst. Tegenover de bank verklaarde de man dat de paardenstallen bij de boerderij werden verhuurd. Dit bracht voldoende op om de hypotheek af te lossen. De stallen werden niet verhuurd. Zijn 45-jarige ex-vrouw uit Surhuisterveen hoorde voor haar aandeel in de hypotheekfraude 40 uur werkstraf tegen zich eisen. De vrouw is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Haar ex-man kreeg in 2008 voor fraude een celstraf opgelegd.

De rechtbank doet 28 januari 2019 in Leeuwarden uitspraak.