'Jas past niet goed', wethouder stopt ermee

Publicatie: ma 17 december 2018 17.02 uur

BURGUM - Rommert Dijk, wethouder voor de FNP in het college van Tytsjerksteradiel, stopt ermee. Hij treedt op 1 februari af omdat hij zich niet thuis voelt bij deze baan. "Yn juny bin ik dizze nije útdaging oangien, mar spitigernoch moat ik konkludearje dat dizze jas my net goed past", aldus Dijk, die het besluit om als wethouder te stoppen op eigen initiatief neemt. Dijk maakt zijn besluit nu bekend om zijn partij de ruimte te geven een wethouder te vinden die de ingezette koers met de coalitie een vervolg kan geven.

Rommert Dijk trad na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar aan als wethouder voor de FNP. Dijk heeft o.a. financiën, verkeer en vervoer en plattelandsvernieuwing in portefeuille. Hiervoor was hij ruim 8 jaar voor de FNP actief, de laatste vier jaar als gemeenteraadslid in Tytsjerksteradiel.

Rommert Dijk maakte zijn besluit maandag bekend tijdens een overleg met het college. Burgemeester Jeroen Gebben reageert namens het college op het aangekondigde vertrek: "Rommert is altyd oprjocht belutsen by de gemeente. Wy fine it spitich dat hy ús tiim ferlitte sil, mar wy respektearje syn beslút."