VDM Woningen uit Drogeham ontvangt MVO vignet

Publicatie: ma 17 december 2018 12.40 uur

DROGEHAM - Maandag ontving Jan van der Meer, en Kees Buitenwerf directeuren van VDM Woningen, uit handen van wethouder Harjan Bruining het MVO vignet Achtkarspelen. Het vignet staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat is precies waar VDM Woningen voor staat. De gemeente wil met het vignet werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven erkenning geven voor hun bijdrage en herkenbaar maken.

Sociale ondernemer

VDM Woningen is een bedrijf die, waar mogelijk, aan iedereen een plek wil bieden. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar drie mensen in dienst genomen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder een werknemer met een arbeidsbeperking. De werknemer heeft aangepast werk gekregen en werkt nu 5 uren per dag met veel plezier. Daarnaast hebben twee jongeren een arbeidsovereenkomst gekregen, één als timmerman en één als magazijnmedewerker. Vanuit de gemeente worden de jongens begeleid door een jobcoach.



VDM Woningen

VDM Woningen is gevestigd in Drogeham bestaat sinds 1880. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt duurzame woningen in een uniek systeem. De basis van elke VDM-woning wordt gelegd in de fabriek in Drogeham. Daar construeert en prefabriceert men de geïsoleerde wanden, vloeren en het dak.

