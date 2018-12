Sneeuwpret in de Walden

Publicatie: zo 16 december 2018 15.45 uur

BURGUM - De sneeuw die in de nacht van zaterdag op zondag viel heeft overal in de Wâlden voor mooie landschappen gezorgd. En natuurlijk hoort daar ook de nodig sneeuwpret bij met bijvoorbeeld sneeuwpoppen, sneeuwengelen en sleetje rijden!

Op Facebook deden we een oproep om jullie mooiste sneeuwfoto's achter te laten in de reacties. In het fotonieuws een selectie van deze foto's.

FOTONIEUWS