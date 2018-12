Containerbrand zorgt voor veel rook

Publicatie: za 15 december 2018 23.45 uur

DRACHTEN - Een brand in een ondergrondse container aan de Stal in Drachten heeft zaterdagavond voor veel rookoverlast gezorgd. In de container zat textiel en de inhoud was door onbekende oorzaak in brand gevlogen.

De brandweer had een behoorlijke hoeveelheid water nodig om de brand helemaal te blussen. Daarna konden de brandweerlieden terug naar de kazerne.

