Drankrijder vliegt met auto over de kop

Publicatie: za 15 december 2018 10.16 uur

OLTERTERP - In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 00.20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Boppefjild in Olterterp.

Zowel een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse naar het ongeval. Op deze weg kwam een automobilist met zijn voertuig op de kop in de naastgelegen sloot terecht. De man wist zelf het voertuig te verlaten.

De man is gecontroleerd in de ambulance, maar raakte niet gewond. Bij de man is een blaastest afgenomen, waarna hij is aangehouden door de politie. Hoeveel de man exact blies op het politiebureau, is niet bekend. Het voertuig liep bij de crash forse schade op en is door berger BCF uit de sloot gehaald en afgevoerd. De weg werd tijdens het ongeval gedeeltelijk afgesloten door de politie.

