Marije treedt samen op met Nick en Simon

Publicatie: vr 14 december 2018 16.51 uur

BURGUM - Marije Walthaus uit Mûnein heeft samen op het podium gestaan met de zangers Nick & Simon. Na veel oefenen en repeteren was het dinsdagavond zover; de opnames voor groot publiek op het Knoop Gala in Carré in Amsterdam. Tijdens dit bijzondere gala staan muzikale talenten met een verstandelijke beperking in de spotlights. Het gala wordt op 22 december uitgezonden op tv.

'Helemaal niet zenuwachtig'

Ondanks dat het spannend is om voor het eerst en ook nog eens voor zo’n groot publiek op te treden, liet Marije, opgegroeid in Burgum, daar niets van merken. Ze was naar eigen zeggen 'hélemaal niet zenuwachtig'. Vol trots en plezier stond ze samen met haar idolen Nick & Simon op het podium. Nick & Simon zongen een medley van drie nummers, terwijl Marije hen daar prachtig bij begeleidde op haar dwarsfluit. Het bijzondere trio ontving van het publiek een daverend applaus. Op 22 december om 20.25 uur maakt Marije haar tv-debuut op NPO 1.

Niet alleen, maar samen

Tijdens het Knoop Gala zingen of spelen muzikale talenten met een verstandelijke beperking de sterren van de hemel. Dat doen ze niet alleen, maar samen met grote Nederlandse artiesten. Dit jaar met niemand minder dan Nick & Simon, Trijntje Oosterhuis, OG3NE, Broederliefde, Roxeanne Hazes en Boef. Het Knoop Gala is natuurlijk niet compleet zonder de inbreng van het Metropole Orkest, dit jaar onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis.

FOTONIEUWS