Rechtbank stelt â€˜veilige landerâ€™ op vrije voeten

Rechtbank stelt ‘veilige lander’ op vrije voeten

Publicatie: vr 14 december 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft vrijdag een 20-jarige Algerijnse asielzoeker voorlopig op vrije voeten gesteld. De man zat al 15 weken vast op verdenking van van het plegen van een woninginbraak en drie autokraken, eind augustus, begin september in Drachten. Zijn zaak zal op 7 maart worden behandeld, vrijdag stond de zaak als pro forma-zitting op de rol.

Voorlopige hechtenis opgeheven

De officier van justitie verzocht de rechtbank om de voorlopige hechtenis tot aan de zittingsdatum te verlengen. De rechtbank ging daar niet in mee. Hoewel de man al strafbare feiten pleegde toen hij nog maar kort in Nederland was, vond de rechtbank het te gortig om hem nog eens ruim twee maanden vast te houden voor een inbraak en drie autokraken. De voorlopige hechtenis werd opgegeven.

‘Veilige lander’

‘Justitie krijgt het niet voor elkaar om de verdachte binnen een adequate tijd te berechten’, merkte rechtbankvoorzitter Bert Dölle op. De Algerijn is een zogeheten ‘veilige lander’, hij is afkomstig uit een land dat door de Nederlandse overheid niet wordt beschouwd als een onveilig land, waar mensen worden vervolgd voor hun geloof of hun ras, of waar misdaden tegen de mensheid worden gepleegd. Volgens de wet heeft iedereen het recht om zich als asielzoeker te melden en mogen mensen niet zomaar geweigerd worden.