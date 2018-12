Surhuizumer (46) opnieuw betrapt met kinderporno

Publicatie: vr 14 december 2018 14.45 uur

LEEUWARDEN - Op de computers van een 46-jarige inwoner van Surhuizum trof de politie medio 2017 een enorme hoeveelheid kinderpornografie aan. Op twee laptops en een externe harde schijf stonden bijna 7000 fotobestanden en 16 films en video’s die als kinderpornografisch betiteld konden worden. Vrijdag hoorde de Surhuizumer anderhalf jaar cel tegen zich eisen, voor het bezit en het verspreiden van kinderporno.

Pittige eis

De politie had de bestanden onderverdeeld: 1 procent van de bestanden waren afbeeldingen waarop jonge kinderen gepenetreerd werden. In 2 procent van de gevonden bestanden werden ontuchtige handelingen bij kinderen gepleegd, bij de overige 96 procent ging het om jonge kinderen die voor de camera poseerden. De stevige eis, gedeponeerd door officier van justitie Peter van der Spek, had aan de ene kant te maken met de grote hoeveelheid kinderporno. Maar de Surhuizumer bleek ook een hardnekkige recidivist: in 2015 werd hij ook al eens veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno.

Broers porno gedownload

Hij liep nog in een proeftijd toen hij in de zomer van vorig jaar voor de tweede keer werd aangehouden. In een verder verleden, in de jaren ‘90 van de vorige eeuw, was de man tot twee keer toe veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Hij is vroeger zelf ook seksueel misbruikt. Net als in 2015 ontkende hij alle beschuldigingen aan zijn adres. Hij zei dat familieleden toegang hadden tot zijn laptops en zijn computer: hij verdacht zijn eigen broers ervan dat ze de kinderporno hadden gedownload. Na de vorige veroordeling had hij toch een gewaarschuwd man moeten zijn en zijn apparatuur extra moeten beveiligen, opperde rechtbankvoorzitter Gustaaf Wijnands. ‘Dan moet u toch gedacht hebben: nu moet ik echt goed opletten. Het overkomt me niet nog een keer’.

‘Het pispaaltje van de familie’

De Surhuizumer beweerde dat zijn broers hem elke keer weer overhaalden om met zijn computers aan de slag te mogen. ‘Zo beïnvloedbaar was ik. Mijn broers brengen mij altijd in de problemen. Ik ben al 46 jaar het pispaaltje van de familie’, aldus de verdachte. Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij nooit iemand anders op zijn computers liet. Bovendien kon de politie nagaan dat veel pornografisch materiaal na tien uur ‘s avonds was gedownload. Van der Spek geloofde helemaal niets van het verhaal van de Surhuizumer: ‘Ik vind het moeilijk te geloven dat er ‘s avonds laat nog een broer in huis is die dan nog allerlei rotzooi binnenhaalt. Ik ben er van overtuigd dat verdachte het materiaal bewust in zijn bezit heeft gehad en het nodig had om in zijn seksuele behoefte te voorzien’. De Surhuizumer had zich in de ogen van de officier niet alleen schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno, de man had ook bestanden verspreid via een zogeheten peer-to-peer programma.

Behandeling had geen resultaat

De vorige keer bepaalde de rechtbank dat de Surhuizumer zich moest laten behandelen. De reclassering zag geen heil in weer een behandeling, de vorige behandeling had vanwege de ontkennende houding van de Surhuizumer niet het gewenste resultaat gehad. Reden voor de officier om een ‘kale’ gevangenisstraf van anderhalf jaar te eisen, plus een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Verder zou de man de 178 dagen voorwaardelijke celstraf die de rechtbank drie jaar geleden opgelegde alsnog uit moeten zitten. Justitie was via de Amerikaanse autoriteiten bij de Surhuizumer terechtgekomen: Twitter had bij een Amerikaans meldpunt van kinderpornografie melding gedaan van het uitwisselen van het uitwisselen van pornografisch beeldmateriaal vanaf de Twitter-account van de verdachte.

De Leeuwarder rechtbank doet op 21 december uitspraak.