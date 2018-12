Grouster krijgt cel voor brand op politiebureau

Publicatie: do 13 december 2018 16.32 uur

GROU - Voor het stichten van brand in het politiebureau in Meppel en een diefstal heeft de rechtbank in Assen een man uit Grou veroordeeld tot 275 dagen cel, waarvan 210 voorwaardelijk. Ook wordt hij verplicht een jaar lang opgenomen in een verslavingskliniek.

De 43-jarige man griste 9 augustus een portemonnee uit de handen van een vrouw in het centrum van Meppel. Het Openbaar Ministerie ging uit van diefstal met geweld, omdat de man daarna agressief werd, maar de rechtbank niet. Ze veroordeelde hem voor diefstal, omdat de man pas agressief werd toen omstanders hem daarna lieten struikelen en overmeesterden.

Verstopte aansteker

Zelf verklaarde hij dat hij in paniek raakte en weg wilde. Dat was ook de reden dat hij tot twee keer toe een cel op het bureau in Meppel in brand stak. De drugsverslaafde man was die dag erg in de war, zei hij tijdens de rechtszaak in Assen. Het lukte hem een aansteker tussen zijn billen te verstoppen en mee te smokkelen de cel in.

Agente gewond

Bij de tweede brand kwam veel rook vrij. Een agente die hem uit de cel redde en de brand bluste, raakte gewond omdat ze rook inademde. Door snel ingrijpen bleef de schade beperkt. Uit voorzorg moest wel het hele bureau worden ontruimd.

Lange behandeling

De man, die al twintig jaar drugsverslaafd is, zit inmiddels al in een kliniek in Rotterdam. Het is de bedoeling dat hij daar blijft en na een jaar thuis verder wordt behandeld. Als hij zich niet aan de afspraken houdt, moet hij 210 dagen de cel in. (ADP)