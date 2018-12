Grouster geslagen door onbekende in VW Golf

Publicatie: do 13 december 2018 16.30 uur

GROU - Een man uit Grou is afgelopen maandag door een onbekende man in zijn gezicht en nek geslagen in zijn woonplaats. De mishandeling vond plaats op de Stationsweg voor de Lidl tussen 18.30 uur en 18.55 uur.

De dader vertrok in een grijze/zilverkleurige VW Golf. De politie doet een oproep naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie.