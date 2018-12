Rechtszaak proefboring Nij Beets trekt volle zaal

Publicatie: do 13 december 2018 16.15 uur

GRONINGEN - "We hebben een volle zaal, als ik in theatertermen mag spreken", grapte de rechter voordat hij zich boog over het wel of niet mogen boren naar gas bij Nij Beets. Vermilion Energy Netherlands BV wil voor proefboring naar gas een mijnbouwlocatie aanleggen tussen Nij Beets en Aldeboarn. De gemeente Opsterland weigert een omgevingsvergunning af te geven. Vermilion stapte naar de rechter.

De rechtbank in Groningen stroomde vol met actievoerders die tegen nieuwe gasboringen zijn. Een deel kreeg een plek in de zittingszaal. Voor de rest ging de deur onverbiddelijk dicht. Vermilion heeft een boorlocatie op het oog tussen De Ripen en het Alddjip. De gemeente had de vergunning niet mogen weigeren, meende Marinke Israëls, advocate van Vermilion. De vergunning is nodig voor een tijdelijke aanleg van bestrating, terreinverharding, een sloot die moet worden gegraven, een boorkelder en hekwerk. Wordt er geen gas gevonden, dan wordt alles in originele staat teruggebracht, zei de advocate. Voor de 58 meter hoge boortoren is geen vergunning nodig.

Het gaat om een gebied van 15.000 vierkante meter. Er moet worden gebouwd in een open en agrarisch gebied met een open karakter. En is de mijnbouwlocatie echt zo tijdelijk, zoals de aanvraag luidt? De vergunning voor de boorkelder is op permanente basis aangevraagd, merkte de rechter op. Die kan volgens Vermilion na de proefboring nog nodig zijn voor geothermie (winnen van energie door middel van aardwarmte). ,,Je vraagt toch ook geen vergunning aan voor een tijdelijke recreatiewoning die permanent moet blijven staan”, reageerde de rechter.

De rechter neemt zes weken de tijd om tot een beslissing te komen.