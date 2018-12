Hof:12 jaar cel en tbs voor dodelijke schietpartij

Publicatie: do 13 december 2018 14.20 uur

LEEUWARDEN - Voor de dodelijke schietpartij eind augustus vorig jaar in een woning aan de Stegingaweg in Oosterwolde is de 59-jarige Oosterwoldenaar T.B. in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is dezelfde straf die B. in juni van dit jaar opgelegd kreeg van de rechtbank in Leeuwarden. In tegenstelling tot de rechtbank acht het hof voorbedachte rade - en dus moord – niet bewezen.

Geen moord

De straf is ook gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie: twee weken geleden eiste advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) Henk Dijkstra ook twaalf jaar cel en tbs. Dijkstra ging echter ook uit van moord, hij vond dat B. tijd genoeg heeft gehad om zich te bezinnen voor hij het slachtoffer doodschoot. Het gerechtshof denkt daar dus anders over en veroordeelt B. voor doodslag op zijn huisbaas Tehvid Huzejrovic (51). Er was onenigheid over de huur van de woning.

Getuige ‘consistent’ verklaard

Een vrouwelijke kennis was getuige van de schietpartij. Het hof hecht veel waarde aan haar getuigenis en vindt dat zij ‘consistent’ heeft verklaard. Haar verklaring wordt volgens het hof ondersteund door andere bewijsmiddelen. Het slachtoffer is door drie kogels geraakt: twee in de borst en hij kreeg een kogel in de buik. Volgens het hof heeft B. ‘van heel dichtbij’ gericht geschoten. Het hof oordeelt dat B. op het moment van schieten ‘vol opzet’ had op de dood van Huzejrovic.

Psychopatische trekken

B. had zelf verklaard dat het slachtoffer zichzelf tijdens een worsteling had beschoten. Die uitleg legde het hof naast zich neer. B. werd door gedragsdeskundigen ‘manipulatief en kil’ genoemd en hij zou psychopatische trekken vertonen. Hij wordt ook veroordeeld voor het bedreigen van zijn broer met een vuurwapen en verboden wapenbezit. Hij liep in een proeftijd, hij had nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 139 dagen staan. Die straf moet hij ook uitzitten.