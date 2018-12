Brand verwoest schuur aan het Moleneind

Publicatie: do 13 december 2018 02.50 uur

DRACHTEN - In de nacht van woensdag op donderdag is rond 1 uur brand uitgebroken in een schuur aan het Moleneind NZ in Drachten. Het schuurtje stond achter een woning en toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen er al bovenuit.

Bij de brand kwam veel rook vrij en buurtbewoners hoorden vlak na het uitbreken van de brand knallen. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Uit voorzorg zijn een aantal woningen tijdelijk ontruimd geweest.

Door snel handelen van de brandweer was de brand vlot onder controle. Na een klein uur kon het sein brandmeester gegeven worden. De brandweer gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

FOTONIEUWS