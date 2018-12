Geen raad van toezicht voor Overheidsbv

DRACHTEN - De nieuwe Overheidsbv voor zorg in Smallingerland krijgt geen onbezoldigde raad van toezicht. D66 en CDA dienden dinsdagavond bij het behandelen van de statuten daar een amendement voor in, maar kregen onvoldoende steun.

Met een raad van toezicht hoopten de partijen een stukje extra zekerheid in te bouwen voor de invloed van de raad op de nieuwe Overheidsbv. De afgelopen tijd is hier uitvoerig over gedebatteerd, er werd zelfs een spoeddebat voor aangevraagd. De SP en ChristenUnie steunden het amendement van D66 en CDA wel. "Met de statuten hebben er het maximale uit gehaald wat er publiek- en privaatrechtelijk mogelijk is", is de overtuiging van fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP.

De andere partijen voor de nieuwe Overheidsbv te klein om daar een raad van toezicht voor aan te stellen. Raadslid Douwe van Drogen van de ELP plakte er zelfs een schatting van dertig- tot veertigduizend euro als prijskaartje op. "U maakt er een vehikel van. Dat geld kunnen we beter besteden aan een beter salaris van zorgmedewerkers."