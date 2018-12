Erepenning voor burgemeester Bearn Bilker

Publicatie: wo 12 december 2018 20.35 uur

KOLLUM - Tijdens de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Bearn Bilker kreeg hij woensdagmiddag de Erepenning van de gemeente Kollumerland c.a. uitgereikt.

De raad is burgemeester Bilker zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij het ambt van burgemeester heeft uitgeoefend gedurende de jaren 2001 tot 2019. Om hier uiting aan te geven is hem de Erepenning uitgereikt door.

De heer Bilker is in 2001 benoemd als burgemeester van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de gemeente Kollumerland c.a. opgeheven. Dit omdat deze gemeente per die datum fuseert met de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel tot de gemeente Noardeast-Fryslân. Het is om die reden dat er woensdagmiddag 12 december 2018 afscheid werd genomen van burgemeester Bilker, na een periode van ruim 17 jaar als burgemeester.

Instelling gemeentelijke Erepenning

Bij raadsbesluit van 12 september 1960 is een gemeentelijke Erepenning ingesteld voor toekenning aan personen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. Zo heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. sinds 1961 28 erepenningen uitgereikt, voornamelijk aan personen verbonden met de gemeentelijke organisatie, zoals raadsleden, wethouders, burgemeesters of de gemeentesecretaris.

In aanloop naar de uitreiking werd de Bilker toegesproken door de vijf fractievoorzitters. Nestor van de raad, de heer Wieger Rekker, heeft aansluitend, namens de gemeenteraad, de Erepenning aan de burgemeester overhandigd.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst waren verschillende sprekers aanwezig die met Bearn Bilker hebben gewerkt, of namens een vereniging spraken.

Nadat alle sprekers het woord hadden gehad sprak Bearn Bilker iedereen toe en bedankte iedereen. Zangeres Carla de Bruine zorgde voor de muzikale omlijsting deze middag. Na de afscheidsbijeenkomst was er een receptie. Deze afscheidsbijeenkomst was uitgerekend op Bearn Bilker zijn 66ste verjaardag.

FOTONIEUWS