Extra woonwagens komen; vÃ³Ã³r zomer duidelijk waar

Extra woonwagens komen; vóór zomer duidelijk waar

Publicatie: wo 12 december 2018 19.10 uur

DRACHTEN - De woonwagenbewoners krijgen voor de zomer duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal standplaatsen in Smallingerland. De komende maanden gaat het college van burgemeester en wethouders al aan de slag met de invulling van de locatie aan de Wetterwille in Drachten en het oude kamp in Drachtstercompagnie.

Naar verwachting kunnen bij de Wetterwille nog drie nieuwe plekken komen. In Drachtstercompagnie gaat het om maximaal acht, schat wethouder Eric ter Keurs in. Binnen de woonwagengemeenschap is er behoefte aan zo'n dertig plekken. Voor de zomer moet worden bekeken hoe die worden verdeeld. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen Drachten, waar aanvankelijk de focus lag. "Ook uit andere dorpen komen signalen dat de woonwagenbewoners daar welkom zijn."

De raad nam dinsdagavond unaniem een amendement aan, waarin het traject wordt uitgestippeld. Voor de zomer moet alles duidelijk zijn en moeten ook omwonenden van een mogelijke locatie zijn ingelicht. Eerder ging het juist op dat punt mist. "Not in my backyard is de kern van deze discussies geweest", merkte D66'er Roy Postma op "De politiek heeft gefaald. Dit proces kent geen winnaars."

Op aangeven van D66 worden nu ook drie nieuwe locaties in Drachten aan de zoektocht toegevoegd. "De bewoners moeten we een keuze bieden die alle andere inwoners van Smallerland ook hebben", stipte Postma aan. Op De Meer, nabij de huidige locatie de Wielewaal, zou volgens Postma mogelijk plek zijn voor vier standplaatsen. Aan de Heideanjer zes en bij het Bedrijventerrein A7, in de buurt van de Arriva-remise, vijf.

Fractievoorzitter Durk Oosterhof van de FNP gaf, ook namens de ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en Smallingerlands belang, aan dat ook particuliere initiatieven voor nieuwe standplaatsen betrokken moeten worden in het onderzoek. Het op tijd inlichten van omwonenden is een pre. "Mar it moat harren wol dúdlik makke wurde dat belutsenheid net automatysk folledige draachflak betsjut." PvdA'er Dinie Mulder formuleerde het scherper: "Het kan niet zo zijn dat in onze gemeente de beter gesitueerden bepalen wie waar mag wonen." Ook doelend op de voorgeschiedenis waarin de locaties Vrijburgh en Fennepark afvielen.