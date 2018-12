'Gevaarlijke' kanten Swartewei onder de loep

Publicatie: wo 12 december 2018 18.24 uur

NIJEGA - De gemeente Smallingerland gaat kijken of er een andere oplossing kan komen voor het losse asfaltgranulaat aan weerszijden van de Swartewei in Nijega. Bij de dorpsvergadering werd de 'gevaarlijke' situatie naar voren gebracht. D66 stelde er dinsdagavond in de gemeenteraad vragen over.

Volgens raadslid Roy Postma klagen bewoners over de hoge snelheid die bestuurders op de Swartewei hanteren. "Door het asfaltgranulaat aan de zijkanten wordt het gevaarlijk als een fietser wil uitwijken. Bovendien moet het regelmatig worden bijgewerkt." De D66 stelde voor om een ander soort materiaal te gebreken en eventueel remmende maatregelen door te voeren.

Wethouder Robert Bakker gaf aan dat de situatie op de weg onder de loep genomen gaat worden. "Het gaat om een weg, die te smal is als twee auto's elkaar willen passeren. Daarom hebben we aan weerzijden losliggend asfaltgranulaat aangelegd. We hebben hier voor gekozen omdat er kabels en leidingen in de berm liggen, die bereikbaar moeten blijven voor onderhoud. Dat kan niet met asfalt of beton." Bakker gaat bekijken of er eventueel een andere verharding mogelijk is.