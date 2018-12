Groen licht voor onderwijsfusie Furore en PCBO

Publicatie: wo 12 december 2018 18.22 uur

DRACHTEN - De politiek in Smallingerland is met een hamerslag akkoord gegaan met de vergaande samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore en PCBO Smallingerland. Een stemming was niet nodig.

Ron van der Leck van D66 was de enige die tijdens het debat het woord nam. Hij sprak over een een 'zorgvuldig en doorwrocht proces', dat 'het onderwijs in Smallingerland ten goede komt'.

Ook de besluitvorming in de gemeente Tytsjerksteradiel over dit onderwerp lijkt een formaliteit.