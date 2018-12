Marrumer (22) gooide olie op 'vreugdevuur'

Publicatie: wo 12 december 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Brandstichters dupeerden een school – obs De Wyken – en kinderdagverblijf Duinterpen-Kinderwoud in Sneek door in de oudejaarsnacht van dit jaar op het schoolplein kinderfietsjes en steps op een grote brandbult te gooien. De buitenspeelmaterialen waren net nieuw. Een 22-jarige Marrumer zou een van de vandalen zijn die aan het fikje stoken had meegedaan. Verschillende getuigen hadden bij de politie verklaard dat hij de kinderspullen uit een schuurtje had gesleept en dat hij - letterlijk – olie op het vuur had gegooid.

Olie uit buddyseat

Woensdag zei de Marrumer tegen rechter Marijke Jansen dat hij niets met het vreugdevuur te maken had. ‘Ik had mijn nette kleren aan, dan ga ik niet bij een vuur staan’, zei de Marrumer. Volgens de getuigen had hij een fles met olie uit de buddyseat van zijn scooter gehaald en dat op het vuur gegooid. Hij zou ook kinderfietsen en steps uit een schuurtje hebben gehaald en naar het vuur hebben gesleept. Niets van waar volgens de verdachte, die niet begreep waarom iemand hem de schuld in de schoenen wilde schuiven.

Pas aangeschafte speelspulletjes

De schade was groot, de pas aangeschafte speelspulletjes konden weggegooid worden. Door vuurwerk was er ook nog een raam gesneuveld en de brievenbus van de school en het kinderdagverblijf waren ten prooi gevallen aan de vandalen. Vanwege een eerdere strafzaak staat de Marrumer onder toezicht van de reclassering. Ondanks dat hij een strafblad heeft en nog niet eens zo lang geleden is veroordeeld voor een mishandeling, adviseerde de reclassering toch om de Marrumer niet naar de gevangenis te sturen.

Veel meer vandalen

Een celstraf zou de positieve ontwikkeling in zijn leven die hij momenteel doormaakt doorkruisen. Zo ver zou het ook niet komen. De rechter hield er bij het opleggen van de straf rekening mee dat er behalve de Marrumer veel meer vandalen op het schoolplein zijn geweest die zich niet onbetuigd hadden gelaten. De Marrumer kreeg een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie kon desgevraagd niet zeggen of er nog meer brandstichters terecht moeten staan.