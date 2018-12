Reddingsplan voor Voedselbank Drachten

Publicatie: wo 12 december 2018 16.38 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders gaat in gesprek met Voedselbank Drachten om een oplossing te zoeken voor de financiële problemen bij de stichting. De verhuizing van De Hemmen naar De Giek viel tegen. Bovendien is het de laatste jaren lastig geworden om de exploitatie dekkend te krijgen. De Voedselbank luidde de noodklok omdat het vreest dat haar bestaan in 2019 op het spel staat.

De gemeenteraad nam unaniem een motie aan, waarin gezocht wordt naar een oplossing. Ook geeft zij het college de mogelijkheid om eenmalig een bedrag van naar schatting 15.000 euro beschikbaar te stellen zodat de Voedselbank 2019 doorkomt. "Het verdwijnen van de Voedselbank zou een ramp betekenen voor inwoners in Smallingerland, die onvoldoende financiële middelen hebben om dagelijks een volwaardige maaltijd op tafel te zetten", gaf SP'er Ramon Vos in zijn motivatie aan. Op dit moment zijn zo'n honderdzeventig gezinnen van de voedselpakketten afhankelijk.

Het college is opgeroepen om samen met de Voedselbank te zoeken naar een oplossing om de toekomst veilig te stellen. "Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een forse energiebesparing door bijvoorbeeld zonnepanelen, maar dit is zeker niet de enige denkrichting", aldus Vos.